Şifa Hastanesi baskınında 170'ten fazla Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarıldı.

Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde ve güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu Şifa Hastanesini bombalayıp yıkmakla tehdit ediyor

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi yerleşkesindeki binaları bombalayarak içindeki sağlık personeli ve hastaların üzerine yıkmakla tehdit ettiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi yerleşkesi içinden, işgalci İsrail ordusunun hastane binalarındaki sağlık personelini ve yerinden edilmiş Filistinlileri, hastane binalarını bombalayıp üzerlerine yıkmakla, işkence, sorgulama ve öldürmekle tehdit ettiğine dair ifadeler elimize ulaştı." denildi.

Dünya ülkelerine İsrail ordusunun işlediği suçları kınama çağrısı yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun tüm vahşeti ve intikam duygusuyla işlemeye devam ettiği bu organize suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şifa Hastanesindeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş Filistinlilere karşı işlenen suçlardan ABD yönetimi ile uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, "Tüm dünya ülkelerine İsrail işgalinin bütün vahşetiyle işlediği suçunu kınama çağrısı yapıyoruz. Onlara, sessizliklerini bozup bu savaşın ve çeşitli şekillerde devam eden katliamların durdurulması için pratik bir rol oynama çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Refah'a yönelik son saldırılarında en az 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 Filistinli öldü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Refah kentinin kuzeyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Refah'ın kuzeyindeki Mirac bölgesinde 2 katlı bir evi bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

Ayrıca, İsrail topçu atışlarıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde yer alan el-Karara beldesini bombaladı.

İsrail’e ait onlarca tank "aniden" Han Yunus’un batısına girdi

İsrail ordusuna ait onlarca tank, bu sabah erken saatlerde aniden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Mevasi el-Karara bölgesine girdi.

İsrail tankları ve askeri araçları, Filistin Un Şirketi'nin doğusundan Han Yunus ve Deyr el-Belah kentleri arasına girerek Mevasi el-Karara bölgesine ulaştı.

Ordu, makineli tüfek ve tanklarla, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı çadırlarla dolu Mevasi el-Karara bölgesine ateş açarken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Görgü tanıklarına göre bu ani saldırı ve bombalama, yüzlerce Filistinlinin Deyr el-Belah veya Refah kentine doğru bir kez daha kaçmasına yol açtı.

İsrail askeri buldozerlerinin bu bölgede, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve binalarını buldozerlerle yıktığı belirtildi.

İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Filistinlileri sığınmaya yönlendirdiği bölgeler arasında Mevasi el-Karara de yer alırken, yaklaşık iki aydır neredeyse her gün burası da bombalanıyor.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 3 gazeteci daha öldü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 136'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, birçok medya kuruluşuyla çalışan foto muhabiri Muhammed er-Rifi'nin, Gazze kentinin güneydoğusundaki Kuveyt Kavşağı'ndaki saldırıda aldığı yaradan dolayı öldüğü kaydedildi.

Raqami TV Foto muhabiri Abdurrahman Sayime'nin de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evini bombalaması sonucu öldüğü aktarıldı.

El-Kuds'ul-Yevm kanalında sunucu Muhammed İmad İsa'nın da İsrail güçlerince evinin bombalanması sonucu birçok aile üyesiyle öldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında ölen gazeteciler için başsağlığı, yakınları için de sabır temennisinde bulunuldu.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde, 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 70 Filistinli öldürüldü, 74 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Şifa Hastanesine İsrail baskını

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ta sabah saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin öldüğü duyurulmuştu.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesinde tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Son olarak, 6 gün önce yeniden hastanenin çevrisine baskın düzenleyen İsrail güçleri yoğun saldırılarına devam ediyor. ​​​​​​​