Somali'de 7,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyabilir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yaptı.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığın özellikle Kismayo ve Afmadow bölgelerinde etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, gelecek yıl kuraklık nedeniyle 7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceği belirtildi. Bölge halkının kuraklık nedeniyle hayvanlarının yüzde 80'ini kaybettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, yağışların azalması nedeniyle su sorununun yaşanabileceği vurgulandı. Açıklamada, "En kritik ihtiyaç sağlık, gıda ve su." ifadesi kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 174

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.