Somali'de askeri üsse bombalı saldırı: 7 ölü

Somali'nin güneyinde askeri üssü hedef alan bombalı saldırıda 7 kişi öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar, Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesinin Awdhegle kasabasındaki askeri üssün girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Bu patlamadan dakikalar sonra içeri giren ikinci bir bomba yüklü araç daha patlatıldı. Saldırıda ordu radyosunda görevli bir foto muhabiri ve 6 asker öldü. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist de öldü. Yerel medya, olayda 13 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi. Barış gücü olarak görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) desteklediği Somali kuvvetleri, bu ayının başında Awdhegle kasabasını eş-Şebab'dan geri almıştı. Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. AA

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