Nepal'de meydana gelen büyük selde 157 kişi öldü - Yüzlerce kişi kayıp!

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde ölenlerin sayısının 157'ye çıktığı, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Selde ölenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Başbakanlık Ofisi verilerine göre, 44 güvenlik görevlisi ile 391'i yabancı uyruklu kişi kayıp.

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

Zorlu hava şartları arama kurtarma çalışmalarına engel oluyor

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken, bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'den tahliye çağrısı

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Şi ayrıca, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım malzemeleri taşıyan uçağın Nepal'in başkenti Kathmandu'ya ulaştığını, daha fazla yardım için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Nepal'deki sel felaketinde sınırın Çin tarafında 3 kişi öldü, 268 kişi kayboldu

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin öldüğü, 268 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Nepal'deki sel, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açtı.

Gyirong ilçesi acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin öldüğü, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıp kişileri arama ve kurtarma çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatını verdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin'in Nepal ile ticaretinin büyük bölümünün geçiş noktası olan Gyirong​​​​​​​ sınır kapısının dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görüldü.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artacağından endişe ediliyor.

Kızılhaç, selin vurduğu Nepal'e 1 milyon İsviçre frangı tahsis etti

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 60 milyon Türk lirası) tutarında acil durum fonu tahsis ettiğini bildirdi.

IFRC, Nepal'deki sel felaketi nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nepal Kızılhaçının ülkenin kuzeyindeki şiddetli sel felaketine müdahalesini desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı tutarında acil durum fonu tahsis ediyoruz. IFRC'nin Afet Müdahale Acil Durum Fonu (DREF) aracılığıyla sağlanan bu fon, ekiplerin yıkımın boyutunu değerlendirip yardıma ihtiyaç duyan toplulukları belirlemesi sırasında Nepal Kızılhaçının acil ihtiyaçlara yanıt vermesine yardımcı olacak." denildi.

Selin yaşandığı bölgedeki birçok köprünün yıkıldığı ve ana yolların tahrip olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun da özellikle Rasuwa'da en çok etkilenen bazı topluluklara ulaşmayı son derece zorlaştırdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Bu erişim kısıtlamaları, müdahale ekiplerinin felaketin tam boyutunu değerlendirmesini ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmasını zorlaştırıyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Nepal Delegasyon Başkanı David Fisher, şu anda önceliklerinin etkilenen topluluklara ulaşmak ve evlerini kaybeden, yaralanan veya bağlantısı kesilen insanlara yardım ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Fisher, "Acil durum fonlarının serbest bırakılması, Nepal Kızılhaçının değerlendirmeler devam ederken acilen harekete geçebileceği anlamına geliyor. Durumu yakından takip ediyoruz ve ihtiyaçlar artarsa ​​ek destek sağlamaya hazırız." açıklamasını yaptı.