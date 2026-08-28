Asgari ücrete yüzde 50 zam ihtimali

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’de asgarî ücret artışına ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan senaryoları açıkladı.

Mevcut asgarî ücretin açlık sınırının gerisinde kaldığını belirten Karakaş, Aralık ayında toplanacak Asgarî Ücret Tespit Komisyonu öncesinde iki ihtimalin öne çıktığını söyledi. Ekonomim’in haberine göre, senaryolardan ilki Ocak ayında tek seferde yüzde 50 zam yapılması, diğeri ise Ocak’ta yaklaşık yüzde 30 artışın ardından Temmuz ayında ara zam yapılarak toplam artışın yüzde 50’nin üzerine çıkarılması. Karakaş, yeni ücret belirlenirken açlık sınırının alt sınır olarak dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Haber Merkezi

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