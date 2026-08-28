46 ülke İslâm medeniyeti için buluştu

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen “İslâm Medeniyeti: Yeni Bakış Açısı, Yeni Keşifler” Uluslararası Medya Forumu, İslâm medeniyetinin tarihi mirasının ve kültürel değerlerinin çağdaş medya imkanlarıyla dünyaya tanıtılmasının ele alındığı oturumların ardından sona erdi.

Özbekistan’ın 35. bağımsızlık yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen forum, dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcilerini Taşkent’te bir araya getirdi. Forumun ikinci gününde “Yüzyılları Birbirine Bağlayan Miras: İslâm Medeniyetinin Manevi Özü” ve “Tarihi Mirastan Yeni Bir Rönesansa: Özbekistan’ın İslâm medeniyeti fikrinin gelişimindeki rolü” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 46 ülkeden medya kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler ve uzmanların katıldığı forumda katılımcılar, İslâm medeniyetinin tarihi mirasının tanıtılması, yeni medya araçlarının kullanımı ve Özbekistan’ın bu mirasın uluslararası alanda tanıtılmasındaki rolü konusunda görüş alışverişinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 260

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.