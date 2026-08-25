Mesele yalnızca yol yapmak değil ki

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın yaptığı yatırımları inkar etmediklerini belirterek “Yol yaptınız, güzel. Köprü yaptınız, güzel. Havalimanı yaptınız, güzel. Hastaneler yaptınız, güzel. Ama vatandaş o yola çıkaracak arabayı alamıyor. Arabası olan benzine yetişemiyor. Köprüden geçerken ücretini hesaplıyor. Uçağa binmek aile bütçesinin meselesi oluyor. Hastane var, vatandaş muayene sırası bulamıyor.'' dedi.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz, yapılan onca işe rağmen milletin neden zenginleşemediğini soruyoruz. Mesele yalnızca yol yapmak değil, o yolda refah içinde gidebilen bir millet inşa etmektir. Mesele yalnızca köprü yapmak değil, vatandaşın o köprüden geçerken cebini düşünmediği bir ülke kurmaktır” Ankara - Anka

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