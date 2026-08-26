Hakları ödememek için dava bahanesi

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen alacakları talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direniş ile Türkiye Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçilerinin ise holding önünde sürdürdükleri eylem devam ederken, Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Ali Vahit Atıcı, işçilerin taleplerine ilişkin holding önünde açıklama yaptı.

Çalışanların mevcut durum itibarıyla herhangi bir alacağının bulunmadığını iddia eden Atıcı, Enerji Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyesi çalışanlar ile Türkiye Maden İş üyesi çalışanların tüm yasal ödemelerinin yapıldığını ileri sürdü. Atıcı, “Yasal dayanağı bulunmayan birtakım talepleri vardır, bunların da ancak hukukî süreçler dâhilinde değerlendirileceğini ve yargı kararları doğrultusunda hareket edileceğini buradan bir kez daha belirtmek isteriz” dedi. Ankara - Anka

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