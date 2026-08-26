ABD’de de vicdan sahipleri var

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, Başkan Donald Trump’a, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim projesini ilerletme planlarını durdurması çağrısında bulundu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Meeks, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin E1 planı kapsamında Batı Şeria’da 1200’den fazla yasa dışı yeni konut için ihale açma kararından “aşırı endişe duyduğunu” belirtti. İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunun uluslararası hukukta açıkça ifade edildiğini vurgulayan Meeks, şu ifadeleri kullandı: “On yıllardır her iki partiden ABD yönetimleri, bu bölgedeki inşaat faaliyetlerinin ne denli tehlikeli sonuçlar doğuracağını kabul etmiştir. Çünkü bu durum Batı Şeria’yı daha da parçalayacak, Doğu Kudüs’ü Filistin nüfus merkezlerinden ayıracak ve gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin varlığını ciddi şekilde baltalayacaktır.” AA

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