AP Türkiye Raportörü: Demokratik bir Türkiye istiyoruz

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, AİHM’in Osman Kavala kararının Türkiye’deki yargı bağımsızlığı tartışmalarına açık bir cevap olduğunu söyledi.

T24’ten Şirin Payzın’a konuşan Amor, “Benim bu zamana kadar gördüğüm, Strazburg’dan gelen en sert kararlardan biri” diyerek, kararın Türkiye’de yargının yapısal sorunlarına işaret ettiğini belirtti. Aziz İhsan Aktaş davasını da değerlendiren Amor, “Pazartesi günü Aktaş davasının sonucu, salı günü Kavala kararı; bunlar Türkiye’de yargı bağımsızlığı tartışmalarına verilmiş en açık cevaplar, yargının durumunu anlatan kanıtlar oldu” dedi.

Türkiye ile AB’nin birbirine ihtiyacı olduğunu belirten Amor, “Demokratik bir Türkiye istiyoruz. Zamanı geldiği zaman da Avrupa’ya üye olmuş Türkiye’yi istiyoruz. Birbirimize ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasını da hatırlatan Amor, hâkimlerin verdikleri kararlar sebebiyle görevden alınma veya görev yerlerinin değiştirilmesi endişesi taşımaması gerektiğini belirterek, “Yargıç bir hüküm verdiği zaman görevden alınacağı korkusu yaşıyorsa, orada bağımsız yargı yoktur” dedi.

Haber Merkezi