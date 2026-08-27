MSB'den SDG'nin (YPG) feshi hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SDG'nin feshi ile ilgili, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." açıklamasında bulundu.

Türkiye-Suriye işbirliği ve SDG'nin feshi

Suriye'de SDG'nin feshi ve entegrasyonuna ilişkin soru üzerine, "SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yöndeki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadele

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel faaliyetlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde, 5 PKK'lı terörist teslim olmuştur." bilgisini verdi.

Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla hudut güvenliğinde etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirler alındığına vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:

“Son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmış 807 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 80, engellenen kişi sayısı da 47 bin 384 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.”

Çatışmazlık mekanizması

Bakanlık tarafından İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırılarının yakından takip edildiği belirtilerek, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ABD makamlarının, Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberlerin de yakından takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede, Bakanlığa iletilen herhangi resmi bir talep bulunmadığı ve böyle bir talebin iletilmesi halinde konunun, ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirileceği bilgisi verildi.

Kerpe Adası'nda bulunan patriot hava savunma sistemi

Kerpe Adası'nda bulunan patriot hava savunma sistemine ilişkin soru üzerine Bakanlık, gayriaskeri statüdeki adaların hukuki durumunun, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açıkça düzenlendiğini hatırlattı.

Yunanistan'ın söz konusu adaları antlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmasının hukuka aykırı olduğu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğinin her fırsatta ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu çerçevede, Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararını, mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak, uluslararası hukuka ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere uygun her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz.”

Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik iddialar

Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik iddialara ilişkin Bakanlık tarafından, şu cevap verildi:

“Rodos Adası'nın gayriaskeri statüsü, uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, adanın gayriaskeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.”

Somali'de kaçırılan gemi

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali'nin terörle ve deniz haydutluğuyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğin sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, Somali karasularında meydana gelen olaya ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu içerisinde Somali makamlarına gerekli desteğin sağlandığı bildirildi.