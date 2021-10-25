Sudan'daki 'darbe karşıtı' protestolar devam ediyor: 21 kişi yaralandı

Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim yanlılarının ordu karargahı yakınındaki protesto gösterilerine askerin müdahalesi sonucu 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordunun OHAL ilan ettiği, Başbakan Hamduk'u gözaltına aldığı Sudan'da son durum?

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, hükümetin feshi ve olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan eylemcilerin ordu karargahı yakınındaki gösterisine güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale etti.

Gösteriler sırasında 21 kişi yaralanırken, Sudan'ın farklı bölgelerindeki asker karşıtı protestolar sürüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacağını bildirmişti.

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Başbakan Hamduk ve Sudan Meslek Odaları Birliğinden "sokaklara inin" çağrısı

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Başbakan Hamduk'un bilinmeyen bir yerde gözaltına alınmasının çok tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Hamduk, barışçıl bir şekilde devrimlerini korumak için halka sokaklara inmeleri çağrısı yapmıştı.

Sudan Meslek Odaları Birliği de yaptığı açıklamada, Sudan halkını sivil hükümete karşı yapılan "askeri darbeye" karşı sokağa inmeye davet ederken, bazı siyasi partiler sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Sudan Başbakanlık Ofisi: Gelişmeler Anayasal Bildiriye aykırı

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hamduk ve eşi, bugün şafak vakti Hartum'daki ikametlerinden askeri güçler tarafından bilinmeyen bir yere kaçırıldı." ifadesi kullanıldı.

Ülkedeki gelişmelerin "anayasal sürece aykırı" olduğu değerlendirmesi yapılan açıklamada, "Özgürlük, barış ve adalet arayışında kanların döküldüğü devrim kazanımlarına karşı tam bir darbedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Sudan devletinin askeri liderleri, Başbakan Hamduk ve ailesinin güvenliği ile sağlığından sorumludur. Bu liderler, aldıkları tek taraflı kararların cezai, hukuki ve siyasi sonuçlarını taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Barışla kazanılan Sudan devriminin yıkılmayacağının altı çizilen açıklamada Sudan halkı, barışçıl yollarla sokaklara davet edildi.

Açıklamada, "Devrimcilerin özgürlük, barış ve adalet yolunda akıttığı kan, maceracıların ayakları arasında boşa gitmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı: Başbakan Hamduk'un gözaltına alınması "kabul edilemez"

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, televizyonda yaptığı açıklamada, iletişim araçlarının kesilmesi ve köprülerin kapatılması nedeniyle bakanlar arasında iletişimin de kurulamadığını belirtti.

Gözaltına alınan Başbakan Hamduk'un bilinmeyen bir yerde tutulmasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Mehdi, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mehdi, iktidardaki siviller ve ordu arasındaki iş birliğinin ciddi sınavdan geçtiğinin altını çizerek "Yapılacak herhangi bir darbe reddedilir. Buna tüm sivil yollarla direneceğiz." diye konuştu.

Askerler radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı

Sudan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri güçler, Umdurman'daki radyo ve televizyon karargahını bastı ve çok sayıda çalışanı gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin en büyük siyasi partilerinden Ümmet Partisi, gözaltıları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.