Sudan için “acil önlem” çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Sudan’daki bölgesel mülteci durumundan sorumlu direktörü Dian Balde, açlıktan, yetersiz beslenmeden ve hastalıktan ölümlerin görüldüğü Sudan’daki acıları dindirmek için “acil eylem” çağrısında bulundu.

Sudan çok zor şartlar altında ve unutulmuş durumda! Balde, Sudan’da 15 Nisan 2023’ten bu yana devam iç savaş ve yaşanan kıtlığa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sudan’daki durumun kötüye gittiğine dair uyarıların aylardır yapıldığını hatırlatan Balde, “Şimdi Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletinde kıtlık olduğuna dair trajik bir teyit aldık. Yerinden edilmiş kadınlar, çocuklar ve erkekler açlıktan, yetersiz beslenmeden ve hastalıktan ölüyor. Bu durum, birçoğu defalarca kaçmak zorunda kalan insanların kırılganlığının açık bir göstergesi.” ifadelerini kullandı. Balde, “Sudan’da daha fazla ölüm ve acıyı önlemek için acil eylem hayati önem taşıyor. Bu acımasız savaş sona ermeli” değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 510

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.