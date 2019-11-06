Suriye Anayasa Komitesi toplantıları hangi aşamada?

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde devam eden 45 kişilik yazım kurulunun üçüncü gün toplantılarında muhalifler yeni anayasanın temel prensiplerine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun üçüncü gün toplantılarında muhalifler Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de yer alan 12 temel prensibe odaklandı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turunda, 45 kişilik yazım kurulu üyeleri, üçüncü gün toplantıları için TSİ 11.30 sularında BM Cenevre Ofisine geldi. İki oturumda gerçekleşen ve 17.30'da sona eren toplantıların ardından taraflar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Muhalifler, resmi sitelerinden yaptıkları açıklamada, bugünkü toplantıda BM'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafından Cenevre 8 görüşmelerinde belirlenen ve Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de yer alan 12 temel prensibe odaklandıklarını aktardı.

Açıklamada, anayasaya ilişkin temel unsurlar ve Komitenin prosedür kurallarına ilişkin belirlenen 12 temel prensibin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyine de sunulduğu anımsatıldı.

Öte yandan, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, yaptığı açıklamada, toplantıların yolunda gittiğini vurguladı.

Sözcü Fenton, Pedersen'in anayasa yazım kurulunun üç günlük çalışmalarından memnuniyet duyduğunun altını çizdi.

45 kişilik yazım kurulunun üçüncü gün toplantıları cuma gününe kadar devam edecek. Özel Temsilci Pedersen'nin aynı gün bir sonraki turun ne zaman yapılacağına ilişkin açıklaması bekleniyor.

Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.