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30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Suriye’de Fırat kuruyor

30 Ağustos 2021, Pazartesi 18:05
SON YILLARDA KURAKLIK YAŞAYAN SURİYE’NİN KUZEY BÖLGELERİNDE FIRAT NEHRİ’NİN SULARI BÜYÜK ORANDA ÇEKİLDİ VE BİRÇOK GÖLET YOK OLDU.

Yaklaşık 10 sene boyunca savaşın gölgesindeki Suriye’de şimdi insanları çok daha zorlu bir dönem bekliyor. Son yıllarda kuraklık yaşayan özellikle Suriye’nin kuzey bölgelerinde Fırat Nehri’nin suları büyük oranda çekildi ve birçok gölet yok oldu. t24’ün haberine göre, savaşa direnen ve göç etmeyen çok sayıda köylü şu anda ekinlerinin ve ağaçlarının kuruması sebebiyle yeni bir yurt arayışına girdi. “Ağaçları sulamak hatta içmek için bile suyumuz kalmadı. Memleketimizi terk etmeyi düşünüyoruz”. Bu sözler, Suriye’nin en büyük nehri Fırat’ın kıyısında yaşayan ve dönümlerce zeytinlikleri olan Khaled al Khamees’e ait. Khamees 50 yaşında bir çiftçi. Kuraklık sebebiyle artık yaşadığı bölgenin adeta bir çöle döndüğünü, içmek için dahi zor su bulduklarını söylüyor.

Orta Doğu ve Akdenİz ülkelerİ kuraklıkla mücadele edİyor

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde görülen kuraklık, Suriye’nin kuzeyinde kendisini daha da sert hissettiriyor. Savaş, Covid-19 salgını ve ekonomik kriz derken şimdi de baraj sularında görülen büyük düşüş sonrası bölgede su ve elektrik kesintileri kapıda. Bölgede yaşayanlar, özellikle Fırat Nehri’nden gelen suyun azalması konusunda komşu ülke Türkiye’yi suçluyor. Buradaki Kürtler, siyasî sorun yaşadığı Türklerin Fırat Nehri’nin suyunu kıstığını savunuyor, Türkiye bu iddiaları kabul etmiyor.

Uzay Ajansı’nın görüntülerİ 

Suriye’deki Teşrin Barajı’nın 2020 ve 2021 senelerindeki su seviyeleriAvrupa Uzay Ajansı Türkiye, Suriye’ye Fırat Nehri’nin saniyede 500 metre küp suyunu bırakmak zorunda Fırat Nehri yaklaşık 2 bin 800 kilometre uzunluğa sahip. Türkiye’den başlayan nehir Suriye ve Irak’tan geçiyor. Avrupa Uzay Ajansı’ndan gelen uydu görüntüleri Suriye için hayati öneme sahip Teşrin Barajı’ndaki seviyenin alarm verici şekilde azaldığını gösteriyor. Bu durum tarım üretimini olumsuz etkilediği gibi, yakın zamanda elektrik kesintilerine de yol açabilir. Teşrin Barajı Müdürü Hammoud al-Hadiyyeen, 1999 yılından bu yana barajda hiç bu kadar su seviyesinin azalmadığını söylüyor ve ekliyor: “İnsani kriz kapıda. Bir şeyler yapılması gerekiyor.” 

Barajlardaki su seviyesinin düşüklüğü ve diğer birçok etmen sebebiyle de Suriye’de geçen seneye oranla elektrik üretimi yüzde 70 oranında azalmış durumda ve yaklaşık 5 milyon Suriyeli su sorunu ve elektrik kesintileriyle karşı karşıya.

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