İtibardan tasarruf yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın ilk dokuz ayında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 592 bin 833 emeklinin, 452 bin 484 asgari ücretlinin maaşını harcadığını belirterek, “Ekonomik krizmiş, millet açmış, işsizmiş, dar gelirli eve ekmek götüremiyormuş Saray’ın umurunda değil. İtibardan tasarruf etmeyen Saray, günde 37 milyon 55 bin 993 TL harcadı” dedi.

Bu rakamların ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliğini ve iktidarın harcama önceliklerini açıkça ortaya koyduğunu belirten Bulut, “Vatandaş her geçen gün daha da yoksullaşırken, Saray kendi lüksünden en ufak bir fedakârlık yapmıyor. Halk en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişken, Saray’ın bir dakikalık harcaması bile bir emeklinin maaşına denk geliyor. Bu tablo hem ekonomik krizin hem de siyasî sorumsuzluğun aynasıdır” değerlendirmesini yaptı. Ankara - Anka

