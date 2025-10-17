İstanbul’da yaşamanın maliyeti 100 bin TL’yi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstanbul Barometresi” raporu, şehrin ekonomik gerçekliğini ortaya koyan çarpıcı veriler yayınladı.

Eylül 2025 verilerine göre, İstanbul’da hayat pahalılığı bir yıl içinde büyük bir sıçrama kaydetti. Rapora göre, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.86 artarak 102 bin 45 TL olarak hesaplandı. Ekonomik zorluklar, halkın temel ihtiyaçları karşılama kabiliyetini düşürdü. Katılımcıların yüzde 53.9’u “geçinmekte zorlandığını” belirtti. Daha da endişe verici olanı, yüzde 31.4’ünün artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylemesi oldu (Geçen ay bu oran %22.1’di). Haber Merkezi

