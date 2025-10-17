MEB’den Cuma namazı talimatı

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Cuma namazı kılmak isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması için ilçe millî eğitim müdürlüklerine bir talimat yazısı gönderdi.

İstanbul’daki tüm ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe millî eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi. Talimatta, uygulamanın Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. AA

