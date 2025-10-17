Gıda krizi hayatî mesele - 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, “İklim krizi artık yalnızca bir çevre sorunu değil, doğrudan bir kalkınma ve yaşama meselesidir. Gıda üretiminde sürdürülebilir bir sistem kurmak, gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesi açısından hayatî önem taşımaktadır” ifadesini kullandı.

Dünyadaki yetersiz beslenmeye, açlığa ve aç insanların acısına dikkati çekmeyi amaçlayan Dünya Gıda Günü’nün bugün her zamankinden daha büyük anlam taşıdığına işaret eden Demir, “İnsanlığın en temel hakkı olan beslenme ne yazık ki 2025 yılı itibarıyla küresel ölçekte derin bir kriz halini almıştır. FAO verileri 3 milyardan fazla insanın sağlıklı beslenemediğini ortaya koyuyor. Yani dünya nüfusunun yarısı ya aç ya da yetersiz besleniyor” dedi. Samsun - aa *** 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ‘yeterli gıdaya ulaşabilme hakkı’ şeklinde ifade edilen gıda hakkı en temel ihtiyaçtır. Ancak açlığın yaşandığı bir dünyadayız. FAO verilerine göre yaklaşık 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2,8 milyardan fazla insan sağlıklı beslenemiyor. Beş yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 22’si yaşına göre çok kısa boylu, yüzde 7’sinin de boyuna göre kilosu çok düşük durumdadır. Bu veriler tüm bireylerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim hakkına sahip olmadığını, küresel boyutta gıda sistemlerinin kırılgan bir yapıda olduğunu ve dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor” dedi. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.