"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”

17 Ekim 2025, Cuma 02:12
Sumud Filosu’nda yer alan milletvekilleri, İsrail ile Türkiye arasında ticaretin devam ettiğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

Sumud Filosu’nda yer alan milletvekilleri, Yeni Yol’un grup toplantısında konuştu. Yaşadıklarını anlatan Saadet Partili Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışan yaşadıklarını anlattı. Vekiller, İsrail ile Türkiye arasında ticaretin devam ettiğini söyleyerek iktidara çağrı yaptı.

“Limanda Türk gemisi görmek bizi çok üzdü”

Kürsüye ilk çıkan Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, şunları söyledi: “Biz bu mücadeleyi verirken maalesef devletimizin İsrail’le ticaretini devam ettirdiğini gördük. Aşlod Limanı’na vardığımızda  limanda bir Türk gemisinin yük boşaltmakta olduğunu gördük. Araştırdığımızda Bandırma’dan yük getiren bir gemi. Biz canımızı riske atarken devletimizin hâlâ onlarla ticaret halinde olması bizleri üzmüştür. İsrail askerleri elinde yaşamış olduğumuz kısa süreli sıkıntı da bize İsraillerin Filistinlilere yıllardır yapmış olduğu zulmü kısmen anlamış olmak adına bizi çok üzmüştür. Tabiî bu kadar kısa sürede duyduklarımızdan şikayet etmeye ar ediyoruz. Umarım bu hareketin barışa katkısı olmuştur.”

“Ülkemizden İsrail’e her türlü sevkiyat devam ediyordu”

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise şöyle konuştu: “Bugün 57 İslâm ülkesi tarihlerinin en güçlü dönemini yaşıyor. Hepsi de İHA, SİHA, tank, top, tüfek üretmekle, sanayi, otomobil üretmekle, bütün varlıklara sahip olmakla övünüyor. Evet stratejik konumlarla, nüfus potansiyeliyle, yeraltı zenginlikleriyle, madenleriyle, petrolleriyle bütün imkanlar var ama bu imkanlar bir avuç Gazzeli kardeşimizin katliamını engel olamadı. Aslında bu övgü; 10 milyar dolar servetim var diye övünen bir adamın kardeşinin işsiz olması, köşe başındaki komşusunun açlıktan ölümü karşısında sesini çıkarmamasından öte bir şey değildir.

Ne acı ki bu varlıklar, sadece katliamı önlemek değil aksine o katil İsrail’in bütün imkanlarını, lojistiğini, tedariğini sağlamakla meşguldü. İşte bugün ne yazık ki halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üyeleri olarak aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş gazi Meclis’in milletvekilleri o Akdeniz’de elleri kelepçelenirken ülkemizden İsrail’e mazot sevkiyatı, demir çelik sevkiyatı o katillerin her türlü sevkiyatı devam ediyordu.”

TBMM - Anka

 

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplumun temeli aile, Eskişehir’de konuşulacak

    Nur’un Manevi Avukatı: Ahmet Feyzi Kul

    Gazze'ye 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırı girdi

    Türkiye, kirli hava soluyor

    Yeni Asya Neşriyat İzmir Fuarı’nda

    Sırbistanlı genç de Müslüman oldu

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 100 bin TL’yi aştı

    Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”

    Gıda krizi hayatî mesele - 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor!

    İtibardan tasarruf yok

    MEB’den Cuma namazı talimatı

    Devlet ciddiyetinin iflâsı

    Ürküten sonuçlar: Suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bini aştı

    Ana dilde eğitime ihtiyaç var mı?

    İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal etti: Lübnan'a 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi

    “Sanatta İslâm, İslâm’da Sanat” kongresi

    Tekstil sektöründe kriz: 'Zor bir dönemden geçiyoruz'

    Paris’te “İslâm’da Camiler” sergisi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?
    Genel

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 100 bin TL’yi aştı
    Genel

    Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”
    Genel

    İtibardan tasarruf yok
    Genel

    Gıda krizi hayatî mesele - 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    A Young Woman from Serbia Embraces Islam
    Genel

    Devlet ciddiyetinin iflâsı
    Genel

    Ürküten sonuçlar: Suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bini aştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.