Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”

Sumud Filosu’nda yer alan milletvekilleri, İsrail ile Türkiye arasında ticaretin devam ettiğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

Sumud Filosu’nda yer alan milletvekilleri, Yeni Yol’un grup toplantısında konuştu. Yaşadıklarını anlatan Saadet Partili Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışan yaşadıklarını anlattı. Vekiller, İsrail ile Türkiye arasında ticaretin devam ettiğini söyleyerek iktidara çağrı yaptı.

“Limanda Türk gemisi görmek bizi çok üzdü”

Kürsüye ilk çıkan Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, şunları söyledi: “Biz bu mücadeleyi verirken maalesef devletimizin İsrail’le ticaretini devam ettirdiğini gördük. Aşlod Limanı’na vardığımızda limanda bir Türk gemisinin yük boşaltmakta olduğunu gördük. Araştırdığımızda Bandırma’dan yük getiren bir gemi. Biz canımızı riske atarken devletimizin hâlâ onlarla ticaret halinde olması bizleri üzmüştür. İsrail askerleri elinde yaşamış olduğumuz kısa süreli sıkıntı da bize İsraillerin Filistinlilere yıllardır yapmış olduğu zulmü kısmen anlamış olmak adına bizi çok üzmüştür. Tabiî bu kadar kısa sürede duyduklarımızdan şikayet etmeye ar ediyoruz. Umarım bu hareketin barışa katkısı olmuştur.”

“Ülkemizden İsrail’e her türlü sevkiyat devam ediyordu”

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise şöyle konuştu: “Bugün 57 İslâm ülkesi tarihlerinin en güçlü dönemini yaşıyor. Hepsi de İHA, SİHA, tank, top, tüfek üretmekle, sanayi, otomobil üretmekle, bütün varlıklara sahip olmakla övünüyor. Evet stratejik konumlarla, nüfus potansiyeliyle, yeraltı zenginlikleriyle, madenleriyle, petrolleriyle bütün imkanlar var ama bu imkanlar bir avuç Gazzeli kardeşimizin katliamını engel olamadı. Aslında bu övgü; 10 milyar dolar servetim var diye övünen bir adamın kardeşinin işsiz olması, köşe başındaki komşusunun açlıktan ölümü karşısında sesini çıkarmamasından öte bir şey değildir.

Ne acı ki bu varlıklar, sadece katliamı önlemek değil aksine o katil İsrail’in bütün imkanlarını, lojistiğini, tedariğini sağlamakla meşguldü. İşte bugün ne yazık ki halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üyeleri olarak aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş gazi Meclis’in milletvekilleri o Akdeniz’de elleri kelepçelenirken ülkemizden İsrail’e mazot sevkiyatı, demir çelik sevkiyatı o katillerin her türlü sevkiyatı devam ediyordu.”

TBMM - Anka