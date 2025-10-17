17 Ekim 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...Şeytan onların işlediklerini kendilerine güzel gösterdi. Bugün onların dostu şeytandır; âhirette de onlar için pek acı bir azap vardır.
Nahl Suresi: 63
HADİS:
Müslümanın haline hayret ederim. Başına bir musibet geldiğinde, sabrederek bunun mükâfatını Allah’tan bekler. Kendisine bir nimet geldiğinde ise Allah’a şükrederek hamdeder...
Camiü’s-Sağir, No: 2628
Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.