Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Şeytan onların işlediklerini kendilerine güzel gösterdi. Bugün onların dostu şeytandır; âhirette de onlar için pek acı bir azap vardır.

Nahl Suresi: 63

HADİS:

Müslümanın haline hayret ederim. Başına bir musibet geldiğinde, sabrederek bunun mükâfatını Allah’tan bekler. Kendisine bir nimet geldiğinde ise Allah’a şükrederek hamdeder...

Camiü’s-Sağir, No: 2628