ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Toplumun temeli aile, Eskişehir’de konuşulacak

17 Ekim 2025, Cuma 04:07
“Ailede Mutluluk Formülü: Samimî Hürmet, Hakikî Merhamet” konusu, 19 Ekim’de Eskişehir’de 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panelde ele alınacak.

Eskişehir Sivil Yerel Oluşum Derneği, (ESYO) Eskişehir Yeni Asya Vakfı ve Bizim Aile Dergisi tarafından müşterek tertip edilen “Toplumun Temeli Aile” başlığı altında “Ailede Mutluluk Formülü: Samimî Hürmet, Hakikî Merhamet” konulu panel, 19 Ekim 2025 Pazar günü Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Panelin açış konuşmasını Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yapacak.

Panelistler:

Panele Araştırmacı Yazar Metin Karabaşoğlu, Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Abdulbaki Çimiç, ve Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Nurcan Deniz konuşmacı olarak katılacaklar. 

Şehir, afişlerle panele hazır

Eskişehir Yeni Asya okuyucuları tarafından şehrin işlek caddelerine ve merkezî yerlerine paneli duyuran afişler asıldı. Çevre il ve ilçeler panele davet edildi.

19 Ekim 2025 Pazar günü saat 14:00’de başlayacak olan panel, Yenikent Mahallesi 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Eskişehir - İsmail Lale

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

