Yeni Asya Neşriyat İzmir Fuarı’nda

YENİ ASYA NEŞRİYAT, İZMİR KİTAP FUARI’NDAKİ YERİNİ ALDI. FUAR, 26 EKİM TARİHİNE KADAR BASMANE’DEKİ KÜLTÜRPARK’TA DEVAM EDECEK.

yeniasyakitap.com sitesini incelemek için tıklayınız

Kocaeli Kitap Fuarından izlenimler: Kelimeler, fikirler ve duygular buluştu

İzzet Atik: Fuarlar neşriyatımızın ilanatını sağlıyor

Hak ve hakikat yolunda yayıncılık

Ankara’da fuar heyecanı

Kocaeli 15. Kitap Fuarı kapılarını açtı: Okuyucu kitapla buluştu

İzmir Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat da yer alacak. Bugün açılan fuar 26 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek.

Fuar süresince, Yeni Asya Neşriyat yazarlarının da programları bulunuyor. Çeşitli söyleşi ve imza günleri kapsamında yazarlarımız, okurlarıyla buluşacak. İlk günden itibaren on binlerce insanın ziyaret ettiği İzmir Kitap Fuarı’na herkesi bekliyoruz. Fuar ile alakalı olarak stant sorumlularından Abdülbasir Şeker şunları söyledi:

“Girişin ücretsiz olacağı İzkitapfest; Lozan Kapısından 26 Ağustos kapısına, Büyük Havuz’dan Basmane’ye kadar Kültürpark’ın tüm alanlarına yayılarak tabiatla iç içe bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. İzkitapfest, açık alanda yapılacak en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyor. Yeni Asya olarak her zamanki gibi Yeni Asya Neşriyat eserleri ile katılmış olacağız.

Umumî Neşriyat Sekreteri Şakir Argın ise şunları belirtti: “Kitap Fuarları Nur’un bayramı hükmünde. İman hakikatlerini topluma ulaştırmak sosyal sorumluluğun bir gereği. Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin bizlere tevdi ettiği görev gereği dikkat çekerek ilânatla mükellefiz.”

Neşriyatımızın bayrağının dalgalanmasında büyük önem arz eden fuarlara katılımda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılı bir fuar süreci temennisinde bulunarak, tüm okuyucularımızı ve dostlarını standımıza bekliyoruz.

İzmir - Yeni Asya