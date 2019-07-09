Suriye’de kimyasal tesisler imha edildi

Kimyasal SilÂhların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Müdürünün Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduğu raporda, Suriye’de kimyasal silÂh üretilen 27 tesisin tamamının imha edildiği doğrulandı.

Kimyasal Silâhların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Müdürünün Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduğu raporda, Suriye’de kimyasal silâh üretilen 27 tesisin tümünün imha edildiği doğrulandı. Sputnik’in kopyasına ulaştığı raporda, OPCW sekretaryasının ‘Suriye Arap Cumhuriyeti’nin duyurduğu üzere kimyasal silâhların üretildiği 27 tesisin tamamının imha edilmesini kontrol ettiği’ belirtiliyor. Belgede ayrıca Şam’ın 12 Haziran 2019’da kimyasal silâh üretim tesislerinin imhasıyla ilgili faaliyetler hakkında 67. aylık raporunu sunduğu da ifade ediliyor.” Önceki raporlarda belirtildiği gibi, Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından duyurulan, 2014’te ülkeden tahliye edilmiş olan bütün kimyasal maddeler yok edildi” ifadelerinin yer aldığı raporda ayrıca Suriye’de ileride yapılacak çalışmaların genel olarak imha edilmiş olduğu doğrulanan yeraltı tesislerinin yıllık teftişlerine odaklanacağı vurgulanıyor.

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