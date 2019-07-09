"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Suriye’de kimyasal tesisler imha edildi

09 Temmuz 2019, Salı 16:30
Kimyasal SilÂhların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Müdürünün Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduğu raporda, Suriye’de kimyasal silÂh üretilen 27 tesisin tamamının imha edildiği doğrulandı.

Kimyasal Silâhların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Müdürünün Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduğu raporda, Suriye’de kimyasal silâh üretilen 27 tesisin tümünün imha edildiği doğrulandı.

Sputnik’in kopyasına ulaştığı raporda, OPCW sekretaryasının ‘Suriye Arap Cumhuriyeti’nin duyurduğu üzere kimyasal silâhların üretildiği 27 tesisin tamamının imha edilmesini kontrol ettiği’ belirtiliyor. Belgede ayrıca Şam’ın 12 Haziran 2019’da kimyasal silâh üretim tesislerinin imhasıyla ilgili faaliyetler hakkında 67. aylık raporunu sunduğu da ifade ediliyor.” Önceki raporlarda belirtildiği gibi, Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından duyurulan, 2014’te ülkeden tahliye edilmiş olan bütün kimyasal maddeler yok edildi” ifadelerinin yer aldığı raporda ayrıca Suriye’de ileride yapılacak çalışmaların genel olarak imha edilmiş olduğu doğrulanan yeraltı tesislerinin yıllık teftişlerine odaklanacağı vurgulanıyor.

Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üç kriz iç içe

    İnsan hakları için işbirliği

    ABD Dışişleri Bakanlığına danışman olarak Müslüman kanaat önderi atandı

    Kılıçdaroğlu: Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?

    KARDEMİR Fortune 500" listesinde 52. sıraya yükseldi

    İmamoğlu: Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız

    Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdığı iki çobanı öldürdü

    Mandela'nın torunundan İsrail'e sert tepki: Filistin satılık değildir

    Pendik'te araca saldırı olayında 20 yıla kadar hapis istemi

    Uysal: Türkiye'de önümüzdeki süreç çok aktörlü bir dönem olacak

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında istenen cezalar belli oldu

    'Hac ibadeti sırasında siyasi propaganda yapılmayacak'

    Reyhanlı'da patlayan otomobil ile ilgili 5 gözaltı daha

    Ekonomi zam yağmuruyla düzelir mi?

    Hükümet kamu işçilerine zam önerisini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Patent başvurusu da yapıldı: Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor...

    Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

    Köln'deki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Üç kriz iç içe
    Genel

    İnsan hakları için işbirliği
    Genel

    Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan hayırlıdır
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz, iki dünya saadetine vesile olsun
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Belli ki ders alınmamış
    Rifat OKYAY

    Başka çare yoktur ve yoktur
    Abdurrahman AYDIN

    Lâtife-i Rabbaniye nedir?
    Genel

    Mahir İz dualarla yad ediliyor...
    Mustafa ORAL

    İnsan, kâinatın özetidir
    İnci Karaman

    “Bıraktığım yerde otluyorsun”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.