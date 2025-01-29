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29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Suriye halkı, İsrail'in işgalinden endişeli: "İsrail burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında"

29 Ocak 2025, Çarşamba 15:46
Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetinde halk, İsrail'in ülke topraklarındaki ilerleyişi ve işgalini protesto etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuneytra'nın Selam ilçesinde bir grup protesto düzenledi.

 

İsrail'in ülke topraklarındaki ilerleyişi ve işgalini protesto eden grup, "İsrail'in topraklarımıza yönelik saldırılarını kınıyoruz", "BM güçleri barışı sağlamaktaki rolünü üstlensin" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

Buradan geçen Birleşmiş Milletler (BM) konvoyunu görüntülendi.

Konvoy, gösterinin düzenlendiği alanın önünden geçerek İsrail'in Selam'da işgal ettiği Valilik binasına gitti.

"İsrail burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında"

Protestoya katılan Suriyeliler, konuştu.

İnsan hakları aktivisti Muhammed Fayyad, Esed rejiminin düşmesinin ertesi günü İsrail'in Kuneytra'yı işgale başladığını söyledi.

Fayyad, "Hamdiyah köyüne girdiğimizde, İsrail'in istatistiksel bilgiler toplayarak burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında olduğunu fark ettik. Bu, Kuneytra'yı işgallerinin, bir yerleşim projesine dönüşeceğinin göstergesiydi." ifadelerini kullandı.

Ekibiyle İsrail'in işgalini ortaya koyan belgesel üzerine çalıştıklarını aktaran Fayyad, "(İsrail ordusu) Ama sonuç olarak bizi sorgu merkezine götürdüler çünkü işgalin belgelenmesi ve yayılması tehdit olarak görüldü." dedi.

Fayyad, İsrail askerlerince 8 saati bulan sorguya tabi tutulduklarını ve burada askeri üslerin fotoğraflarını çekmekle suçlandıklarını kaydetti.

Sadece kendi ülke topraklarında ne olduğunu belgelediklerine dikkati çeken Fayyad, İsrail'in Kuneytra'ya girişinin bölge halkı için tehdit oluşturduğunu ve bu işgalin 1974 anlaşmasına göre yasak olduğunu hatırlattı.

Fayyad, "İsrail, şu an Kuneytra ilinin tam merkezine yerleşmiş durumda. Orada dört adet tank ve bir tutuklama merkezi var. Kuneytra'nın kalbinde, burada tanklar ve askeri üsler bulunuyor. Biz, bu bölgedeki yerleşimlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yerler, Kuneytra'nın damarları gibidir. Ve ne yazık ki şu anda bu bölgede Siyonist askerleri var." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası toplumu ve vicdan sahibi herkesi buna derhal müdahale etmeye çağırdıklarının altını çizen Fayyad, İsrail'in sivillerde silah olduğu iddiasının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"İşgalcinin topraklarımızdan çıkmasını istiyoruz"

Dera ilinden Muaffak el-Hafri, işgali kınadıklarını ve bunun İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın ihlali olduğunu vurguladı.

Hafri, İsrail'in ülke topraklarını işgalinin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden duydukları mutluluğun önüne geçmesine neden olduğunu dile getirdi.

İsrail'in işgaliyle topraklarından çıkarıldıklarını belirten Hafri, "İsrail'in bu topraklarda ilerlemesini kesin bir dille protesto ediyoruz ve işlerimizi serbestçe yapabilmeyi talep ediyoruz. Tüm bu taleplerin yanında, işgalcinin topraklarımızdan çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İsrail ordusu, bölgedeki elektrik ve su hatlarını kesti"

Ömer Muhammed el-Tahan ise İsrail ordusunun tanklarla bölgeye geldiğini ve "üç gün boyunca elektrik ve su hatlarını kestiğini" aktardı.

Tahan, İsrail'in, Kuneytra'da su ve elektrik altyapısını düzelttiği yönünde basında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Tahan, İsrail'in 45 köyü işgal ettiğinin ve derhal geri çekilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Suriye halkı, İsrail'in işgalinden endişeli

Yusuf el-Havamdeh ise bugün halklarıyla, vatanlarıyla dayanışma için burada bulunduklarını dile getirerek, insanların İsrail'in ilerlemesinden endişe duyduğunu aktardı.

Havamdeh, İsrail'in Suriye topraklarını tahrip ettiğini ancak "yeniden inşa ediyormuş" izlenimi vermeye çalıştığını kaydetti.

BM ve dünya liderlerine seslenen Havamdeh, "Siyonist düşmanı durdurmaları ve İsrail'in, bu bölgeye özellikle Kuneytra'ya ve ilerisine girmeden, önceki sınırlara geri çekilmesini sağlamaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

AA

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