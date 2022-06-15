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15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri başladı

15 Haziran 2022, Çarşamba 14:30
Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 18. kez bir araya geldi. Görüşmeler, ikili ve üçlü toplantılarla başladı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O.Pedersen’i Siyasi Konulardan Sorumlu Görevlisi Robert Dunn temsil ederken daha önceki görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan’dan bu kez sadece Ürdün heyeti bulunuyor.

İki gün sürecek toplantılarda, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye’deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre’deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konular masaya yatırılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye’de durumun gerginleştiğini ileri sürdü.

Lavrentyev, "Çoğunluk Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle Suriye’ye olan ilgisinin zayıfladığını dile getiriyor. Buna rağmen Suriye krizi, Rus dış politikası için bir öncelik olmaya devam ediyor." dedi.

Suriye halkının hayatını kolaylaştırmak için daha önce ele aldıkları konuları görüşmek üzere bugün Türk ve İranlı meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Lavrentyev, "Suriye’de sahadaki durumu düşünün. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde terörist olarak adlandırdığı Kürt oluşumlarına karşı açıkladığı askeri operasyonla daha da karmaşık hale geldi." iddiasında bulundu.

Lavrentyev, "Bunun, bu ülkede gerginliğin tırmanmasına ve yeni bir çatışma durumuna yol açabileceğine, makul bir adım olmadığına inanıyoruz. Türk meslektaşlarımızı bu sorunu tüm ilgili taraflar arasında diyalog yoluyla çözmeye çağıracağız." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Suriyeli mültecilerin durumunu da ele alacaklarını vurgulayan Lavrentyev, "Bu önemli bir sorun. Bazı ülkelerde mültecilere yönelik tutumlar değişiyor. Özellikle Lübnan, mültecilerin ev sahipliği yaptığı ülkelerdeki yaşam koşullarını sağlamak için fon tahsis etmekten değil, bu fonu onların ülkelerine geri dönmeleri için tahsis etmekten yanadır." dedi.

Cenevre’nin tarafsız statüsünü kaybetmesiyle Suriye Anayasa Komitesi için yeni alan oluşturulması gerektiğine işaret eden Lavrentyev, "Rus heyeti olarak Cenevre’de çalışmak oldukça zor. Bu konuyu, Astana görüşmelerinde ele alacağız." diye konuştu.

AA

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