Suudi Arabistan - Cidde'de eğitim ve uçuşlar aşırı yağışlar sebebiyle askıya alındı

Suudi Arabistan, şiddetli yağışlar nedeniyle Cidde kentinde eğitim ve uçuşların askıya alındığını ve Mekke-i Mükerreme'de bazı yol ve tünellerin kapatıldığını duyurdu.

Cidde Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli yağmurun neden olabileceği durumlara karşı "öğrencilerin güvenliğini korumak için" kentteki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Kral Abdülaziz Üniversitesi de yağışlı hava nedeniyle eğitimin askıya alındığını açıkladı. Ayrıca Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nın Twitter hesabından, bazı uçuşların hava koşulları nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Mekke-i Mükerreme Emirliği de sağanak yağış nedeniyle bölgede bir ana yolu ve bazı tünelleri kapatmaya karar verdi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Aşırı yağış nedeniyle 2 kişi öldü Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye televizyon kanalı, ülkede şiddetli yağış nedeniyle Mekke-i Mükerreme bölgesinde birçok yolun ve tünelin kapandığını aktardı. El-İhbariyye kanalına açıklamalarda bulunan Mekke-i Mükerreme Bölgesi Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Muhammed el-Karni, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'de 2 kişinin öldüğünü kaydetti. Karni, zorlu hava koşulları nedeniyle zorunlu haller dışında kimsenin dışarı çıkmaması yönünde çağrıda bulundu. El-İhbariyye'nin haberinde, Cidde'deki bazı mahallelerde sel baskını yaşandığı bilgisi aktarılırken, şehirde eğitim faaliyetlerine ara verildiği ve uçuşların durdurulduğu kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.