Trump: BAE, ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi.

Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Trump, Abu Dabi'deki El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Trump, Al Nahyan ile baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını aktaran Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

Trump, başkanlığının ilk döneminde ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu, bu döneminde de daha iyi olacağını öne sürdü.

ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişeceğinden emin olduğunu dile getiren Trump, Al Nahyan'a "Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum." dedi.

"Gelecek 10 yıl içerisinde ABD ile 1,4 trilyon dolarlık yatırım planlıyoruz"

Öte yandan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da "Gelecek 10 yıl içerisinde ABD ile 1,4 trilyon dolarlık yatırım planlıyoruz." dedi.

ABD ile ilişkileri güçlendirmede kararlı olduklarını kaydeden Al Nahyan, "ABD ile dostluğumuzu ve ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bölgede ve dünyada istikrarı sağlayacak her konuda ABD ile işbirliği yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

ABD ile BAE arasındaki güçlü bir ortaklık bulunduğunu söyleyen Al Nahyan, Trump'a hitaben, "Ziyaretiniz, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığa güçlü bir destek sağladı." ifadesini kullandı.

Al Nahyan'dan Trump'a devlet nişanı

Al Nahyan, BAE ile ABD arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık bağlarını güçlendirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Trump'a "Şeyh Zayid devlet nişanı"nı takdim etti.

ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamaya göre, Trump'ın bu ziyareti, eski ABD Başkanı George Bush'un 2008'deki ziyaretinden 17 yıl sonra ABD'den BAE'ye bu düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.