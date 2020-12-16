"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Suudi Arabistan, yüzlerce göçmene insanlık dışı muamele ediyor'

16 Aralık 2020, Çarşamba 14:21
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi Arabistan makamlarına, başkent Riyad'daki sınır dışı etme merkezinde yüzlerce göçmene yönelik insanlık dışı muameleye son verme çağrısında bulundu.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), bazı görüntülerle birlikte yayımladığı raporda, Suudi Arabistan yönetiminin, çoğu Etiyopya uyruklu yüzlerce göçmeni sınır dışı etmek üzere başkent Riyad'da "aşağılayıcı ve insanlık dışı" koşullarda tuttuğu belirtildi.

Riyad'daki sınır dışı etme merkezinde tutulan 7 Etiyopyalı ve aynı merkezde tutulduktan sonra sınır edilmiş 2 Hindistanlı göçmenle telefonla konuşulduğu bilgisine yer verilen raporda, göçmenlerin çalışma izni ve oturumları olmadıkları gerekçeleriyle sınır dışı edildiğine işaret edildi.

Çöplerle birlikte yüzlerce kişinin üst üste tutulduğunu gösteren görüntülerin de yer aldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"HRW'nin iletişim kurduğu göçmenlerin hepsi, Suudi Arabistan makamları tarafından sayıları 350'yi bulan başka göçmenlerle birlikte kirli ve dolu odalarda aylarca bekletildiklerini söyledi. Hatta merkezde bir yıldan fazla süredir tutuluyor. Göçmenler, uzanacak alan bulamadıkları için sırayla birbirlerinin üzerinde yattıklarını anlattı. Elde edilen görüntüler de tanıkların aktardıklarını doğruluyor."

"3 göçmen darp sonucu aldıkları yaralarla öldü"

Göçmenlerin, sınır dışı etme merkezindeki muhafızların sözlü ve fiziki işkenceler ile tehditlerine maruz kaldıklarına yer verilen raporda, HRW'ye konuşan göçmenlerin ağzından şunları aktardı:

"Farklı üniformalar giyen muhafızların saldırılarına maruz kaldığımız gibi diğer bazı göçmenlerin plastikle kaplı demir joplarla darp edildiklerine tanıklık ettik. Merkezde tutulan göçmenler, tıbbi talep veya birtakım şikayetlerini dile getirdiklerinde darp ediliyorlar. Merkezdeki göçmenlerden 27 yaşındaki Etiyopyalı biri, yasadışı yollarla 3 göçmenin öldürülmesine tanıklık etti. Öldürülen 3 kişiden ikisi muhafızların uyguladığı şiddetli darp sonucu aldıkları yaralardan hemen sonra can verirken, diğeri ise daha sonra öldü."

Bazılarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin görülmesine rağmen Suudi Arabistan makamlarının, merkezde tutulan göçmenlere yönelik tedbir almadığına işaret edilen raporda, Suudi Arabistan'a, işçi göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaya son verme çağrısında bulunuldu.

Raporda, HRW'nin mülteci ve göçmenler direktörlüğünde görevli Nadiye Hardman'ın ağzından şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan için, salgın tehlikesinin sürdüğü bu dönemde işçi göçmenleri aylarca bu şartlarda tutmasının hiçbir gerekçesi olamaz."

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, mülteci, insanlık dışı muamele
Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YouTube, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı

    İngiltere'de 130 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

    Erdoğan'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

    İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

    'Suudi Arabistan, yüzlerce göçmene insanlık dışı muamele ediyor'

    Ruhani: Trump'ın gidişinden dolayı çok mutluyuz

    İspanya Başbakanı: Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalıyız

    Yunanistan savunma bütçesinde artışa gitti

    Merkez Bankası Başkanı: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

    Sığır ve kümes hayvanlarının Kovid-19'u yaymadığı açıklandı

    Honda, ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracını geri çağıracak

    Almanya’da koronavirüs nedeniyle 952 ölüm daha

    Brezilya Devlet Başkanı, Joe Biden'ı tebrik etti

    Keşmir'de Hindistan ile Pakistan arasında çatışma çıktı

    Irak Başbakanı Ankara’yı ziyaret edecek

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 73 milyon 809 bini aştı

    KOVID-19 Takip Merkezleri açılıyor

    Türkiye duruşunu netleştirmeli

    Fasulye, patates ve nohut kürsüde

    İtalya'daki ölüm sayısı 2. Dünya Savaşı seviyesinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yahya Alkın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 1
    Feyzullah ERGÜN

    Bir sağlık savaşçısı: Zerdeçal (1)
    Genel

    Türkiye duruşunu netleştirmeli
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Peygamberimiz (asm) aileye rahmettir
    Genel

    Sabredenlere Kur'andan müjdeler
    Süleyman KÖSMENE

    Tecvitte bir hata mı var?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet kemer sıkmaz mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.