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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Taliban Militanları'ndan Afganistan'a saldırı; 20 ölü

06 Mayıs 2019, Pazartesi 17:51
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Gulistan ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 20 askerin öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Gulistan ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 20 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Gulistan'ın Tub-u Çegab bölgesindeki karakola saldırdığını, askerlerden ölenlerin olduğunu açıkladı.

Farah İl Şura Vekili Abdul Samad Salihi, basına yaptığı açıklamada, saldırıda 20 askerin öldüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda 25 askerin öldüğü iddia edildi.

AA

Etiketler: Afganistan, Taliban, saldırı
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