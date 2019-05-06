Taliban Militanları'ndan Afganistan'a saldırı; 20 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Gulistan ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 20 askerin öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Gulistan ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 20 askerin öldüğü bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Gulistan'ın Tub-u Çegab bölgesindeki karakola saldırdığını, askerlerden ölenlerin olduğunu açıkladı. Farah İl Şura Vekili Abdul Samad Salihi, basına yaptığı açıklamada, saldırıda 20 askerin öldüğünü söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda 25 askerin öldüğü iddia edildi. AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.