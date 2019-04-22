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Tansiyonun düşmediği Libya'da son durum?

22 Nisan 2019, Pazartesi 15:19
Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırıya geçen Halife Hafter güçleri, Suvani-Zehra ekseni ve Aziziye'de büyük darbe aldı.

Libya'daki bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus sınırlarındaki Suvani-Zehra ekseni ve Aziziye'de geri çekilme sinyalleri veriyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter güçlerinin batı cephesinde elinde tuttuğu tek bölge olan Gıryan yakınındaki üslerinin, Misrata Tugayları, Zaviye Tugayları, Canzur Süvarileri ve Zintan Tugayları'nın birleşmesiyle tehdit altına girdini söyledi.

Ez-Zehra'dan gelen ikmal yolunun kesilmesinden sonra Trablus'un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesi de UMH'ye bağlı güçlerin kontrolüne geçti.

Öte yandan Tümgeneral Usame Cuveyli liderliğindeki UMH'ye bağlı batı güçleri Aziziye kent merkezindeki 4. Tugay'ın karargahını ele geçirdikten sonra Hafter güçleri ile sokak çatışmalarına girişti. Bu sırada Suvani ve Zehra cephesinden gelen takviye UMH güçleri ile tüm şehirde kontrolü sağladılar.

UMH birlikleri Suvani ve Aziziye cephelerinde Hafter güçlerini bozguna uğratmakla kalmayıp Gıryan'ın kuzey girişi kabul edilen El-Kavasım bölgesinde de hakimiyet sağladı. Daha sonra Hafter'in cephede savaşan güçlerine silah ve insan desteği gönderdiği Gıryan kentinin dış mahallelerine ilerlemeye başladılar.

Yerel ve uluslararası medyaya göre, Gıryan kentindeki silahlı militanlar da Hafter'e karşı ayaklandı. Hafter güçleri ise kentin UMH'nin eline geçtiğini yalanlayarak "bazı uyuyan hücrelerle mücadele ettiklerini" açıkladı.

Hafter'in Aziziye ve Suvani kentlerinden hızlı bir şekilde Gıryan'a çekilmesi, Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde aldığı darbeden bu yana aldığı en büyük hezimet olarak görülüyor.

Gıryan kentinin düşmesi halinde UMH güçleri Suvani, Zehra ve Aziziye üzerinden Zaviye'ye kadar yaklaşık 100 kilometrelik hatta kontrolü sağlamış olacak.

Doğu ekseninde şiddetli çatışmalar

Buna karşın, bölgeyi ve araziyi iyi bilen Terhune 9. Tugayı'na bağlı güçlerin birçoğunun savaştığı orta ve doğu cephesi Halife Hafter açısından ayrı bir öneme sahip.

Söz konusu güçlere Suk el-Ehad ve Suk el-Hamis yoluyla Terhune'den ikmal geliyor. Bu da UMH güçlerinin ana ikmal yolları olan Vadi er-Rabi ve Ayn Zara'yı kapatmış olmasına rağmen Bingazi'den Gıryan'a uzun tedarik ekseninin kesilmesinden ciddi bir şekilde etkilenmeyecekleri anlamına geliyor.

Bu bilgiler ışığında Trablus'un doğu ve orta bölgelerinin batıya göre daha sert çatışmalara sahne olacağı tahmin ediliyor, çünkü Hafter bu coğrafyayı iyi tanımayan ülkenin doğusundan gelen güçlere bağlı. Suvani'deki uyuyan hücre de coğrafyayı tanımasına rağmen savaş tecrübesinden yoksun. Bu nedenle birkaç günde çökerek UMH güçlerinin eline düştü.

UMH birliklerinin, Zaviye'den Gıryan'a uzanan Suvani, Zehra, Aziziye'yi kapsayan 100 kilometreden uzun batı cephesinde Hafter güçlerinin büyük ölçüde yenilgiye uğratılmasının ardından doğuya odaklanması bekleniyor.

Trablus Hava Limanı yakınındaki çatışmalar

Uluslararası Trablus Havalimanı ekseni UMH güçleri tarafından kontrol altına alınmış olsa da Kasr bin Gaşir'deki çatışmalardan çok uzakta değil. UMH birlikleri Hafter güçlerinin Kasr bin Gaşir merkezinden çekildiğini belirtirken, karşı taraf kuzeydeki Halletul Fercan'a doğru ilerlediklerini ifade ediyor.

Halletul Fercan'da Trablus'un en büyük askeri üs konumundaki Yermuk Askeri Üssü ve Tekbali Askeri Üssü yakınında çatışmalar sürüyor. Hafter buraya en güçlü unsuru olan 155. Tugay'ı sürdü.

Hafter güçleri ulaştıkları en ileri nokta olan Ayn Zara'dan kuzeye doğru ilerlerken, burada UMH birlikleri ve Vadi er-Rabi'de ittifak yapan güçler tarafından kuşatıldılar. Buna rağmen hâlâ Terhune'den toprak yol kullanılarak ikmal sağlanabiliyor.

Genel olarak Hafter güçlerinin Trablus saldırısında batı kanadını kaybettiği söylenebilir, ancak doğu kanadında Vadi er-Rabi ve Kasr bin Gaşir'de ikmal yolları kesilmiş olmasına rağmen direnmeye devam ediyorlar.

AA

Etiketler: libya, trablus, hafter
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