"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Tartışmaların gölgesinde Bosna Hersek'te seçim 2 Ekim'de

04 Mayıs 2022, Çarşamba 15:06
Bosna Hersek'te uzun süredir devam eden seçim yasası reformu tartışmalarına rağmen ülkenin seçim komisyonu, genel seçimlerin 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonunca (CİK), bugün yapılan açıklamada, ülkedeki Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Bosna Hersek Parlamentosu üyeleri, Bosna Hersek Federasyonu Parlamentosu üyeleri, Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi üyeleri, Brçko Bölgesi Meclisi üyeleri ve kanton meclislerinin üyeleri için seçimlerin 2 Ekim'de yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

7 üyeden oluşan CİK'in 6 üyesi seçimlerin belirtilen tarihte düzenlenmesi yönünde oy kullanırken 1 üye karara itiraz etti.

Komisyon kararına karşı olan Vlado Rogic, ülkede uzun süredir devam eden seçim yasası reformu olmadan seçimlerin yapılmasının doğru olmadığını savundu.

Seçim tarihi, oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Bosna Hersek'te seçim yasası reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından, üçüncü üye Sırp Cumhuriyeti Entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son Devlet Başkanlığı Konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden HDZ Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim yasası reformu talebinde bulunmuştu.​​​​​​​

Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakerelerinden sonuç alınamamıştı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği (AB) delegasyonu eşliğinde başlatılan seçim yasası reformu müzakereleri, Boşnak ve Hırvat partileri arasında uzlaşı sağlanamadığı için sonuç alınamadan sona ermişti.

22 Mart’ta düzenlenen Bosna Hersek seçim yasası reformu görüşmelerine Bosna Hersekli siyasi parti temsilcileri, arabulucu olarak da AB Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Michael Murphy katılmıştı.

Eichhorst, son 9 aydır süren müzakerelerin artık sona erdiğini belirterek "Bu, yerel liderler için kaybedilmiş bir imkandır. İçinde bulunduğumuz jeopolitik durumda ve Avrupa topraklarında bir uzlaşmaya varabileceğimizi göstermek için gerçek bir fırsattı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana tek bir sakin ve huzurlu gün yaşamadık

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 300 askerini daha kaybetti

    5 ülke başkentini taşımak zorunda kalacak

    Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın

    'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı

    Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor

    Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

    Teğmen Talha Bahadır Şehit düştü

    Yemen: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz

    Mariupol'den 101 sivil daha tahliye edildi

    "Aynı hatayı tekrar yapamayız"

    Bu görüntüler yakışmadı

    Hindistan'da aşırı sıcaklık alarmı: 25 kişi öldü

    Yeni vaka sayısı 1193 oldu

    Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için proje hazırlandığını açıkladı

    Papa Franciscus, Putin ile görüşmek istiyor

    Boris Johnson, Ukrayna parlamentosuna seslendi

    Şanlıurfa okuyucularımız bayramlaştı

    Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur'an güneşinin nurlu aynası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hacı Bayram ve bir buçuk müridi
    Raşit YÜCEL

    Bugün bayram
    Genel

    5 ülke başkentini taşımak zorunda kalacak
    Genel

    Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor
    Genel

    Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor
    Genel

    'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı
    Genel

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 300 askerini daha kaybetti
    Genel

    Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın
    Genel

    Bu görüntüler yakışmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.