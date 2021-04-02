Tayvan'daki tren kazasında ağır bilanço: 48 ölü, 118 yaralı!

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 48 kişi öldü, 118 kişi yaralandı.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) Tayvan İtfaiye İdaresine dayandırdığı habere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken tren raylarının yakınlarındaki bir tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk 5 vagonu kontrolden çıkan tren, tek şeritli demiryolu tünelinin duvarlarına çarparak durdu. Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel saatle 09.28’de gerçekleşen kazada 48 kişinin öldüğü, 7'si ağır 118 kişinin yaralandığı belirlendi. Yetkililer vincin sürücüsünün el frenini çekmediğinden şüphelenildiğini açıkladı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi. AA

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