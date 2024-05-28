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28 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

"Tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerekir"

28 Mayıs 2024, Salı 13:58
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesi gerektiği yönündeki sözlerinin arkasında durarak, bunu engelleyen kısıtlamaların değerlendirilmesini istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiği" yönündeki ifadelerine gelen tepkilere yanıt verdi.

Ukrayna'da devam eden çatışmanın "bir saldırı savaşı" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Rusya başka bir kıtaya saldırmış, başka bir ülkeyi işgal etmiştir. Ukrayna'nın da ulusal hukuka göre kendini savunma hakkı ve meşru müdafaa hakkı vardır. Buna Ukrayna dışındaki hedefleri, Rusya'daki askeri hedefleri vurmak da dahildir." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşın sınır hattında devam ettiği bu dönemde kendisini savunmasının önemine vurgu yaparak, "Sınırın hemen diğer tarafındaki askeri hedefleri vuramazlarsa Ukraynalıların kendilerini savunmaları çok zor ve güç olacaktır." ifadesini kullandı.

Müttefik ülkelerden tedarik edilen silahların Rus topraklarını vurmak için kullanılmasına yönelik izne silahı veren ülkeler tarafından karar verildiğine işaret eden Stoltenberg, bazı müttefiklerin bu doğrultuda silahların kullanılmasına kısıtlama getirirken bazılarının ise getirmediğini, kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg'in "The Economist" dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi", müttefik ülkeler arasında tartışmalara yol açmıştı.

- "NATO birliklerini Ukrayna'ya gönderme planımız yok"

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'daki savaşın bir parçası olmadığını yineleyerek, "Ukrayna'ya teçhizat sevk ediyor olmamız NATO'yu çatışmanın ortağı haline getirmemektedir. Çatışmaya taraf olmadan Ukrayna'yı destekleme hakkına sahibiz çünkü Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

NATO'nun söz konusu savaşta Ukrayna'yı teçhizat ve eğitim yoluyla desteklemek ve savaşın bölgeye yayılmasını engellemek üzere iki görevi olduğunu aktaran Stoltenberg, Romanya ve Polonya'da artırılan askeri varlığın da bölgesel savaş riskini önlemek için bulunduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "NATO birliklerini Ukrayna'ya gönderme ya da doğrudan savaşa dahil olma gibi bir planımız yok." dedi.

- "Putin durursa savaş yarın sona erebilir"

Rus istihbaratının müttefik ülkelere yönelik faaliyetlerinin arttığının gözlemlendiğini söyleyen Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasını zayıflatmayı amaçlayan farklı türdeki hibrit faaliyetlere karşı koymak için hazırlıklı olmamız, istihbarat paylaşmamız ve bilgi alışverişinde bulunmamız gerektiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda durumun ne kadar ciddi olduğunun ve NATO müttefiklerine karşı askeri bir saldırıya karşı güçlü bir NATO ittifakına sahip olmaya devam etmemizin ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir."

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin istediği zaman bitebileceği" yorumunu yaparak, "Savaşı başlatan ülkenin hükümeti, Başkan Putin, Ukrayna'ya saldırmayı durdurursa bu savaş yarın sona erebilir. Sorun şu ki Başkan Putin'in bu savaşı sona erdirmeyi planladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz, tam tersine adım attığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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