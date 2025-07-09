Texas'taki sellerde 109 kişi öldü 160'tan fazla kişi kayıp

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükselirken, kayıp 160'tan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Texas Valisi Gregg Abbott, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketine ilişkin basın açıklaması yaptı. Sel nedeniyle eyalet genelinde ölenlerin sayısının 109'a çıktığını ifade eden Abbott, sadece Kerr ilçesinde 161 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Eyalet genelindeki toplam kayıp kişi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Abbott, kayıpların tamamına ulaşılana kadar çalışmaların süreceğini belirtti. ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti. Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesinde kısıntıya gittiği Ulusal Hava Durumu Servisini, felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminde bulunamamakla eleştirmişti. AA

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