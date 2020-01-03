Trablus'taki tek sivil havalimanına Hafter milislerinden roket saldırısı

Libya’nın başkenti Trablus’un tek sivil havalimanı Mitiga'daki ticari uçuşlar, darbeci General Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu.

Libya basınında yer alan haberlere göre, başkent Trablus’taki havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı. Ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Hafter’e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı’na dün gece roket isabet ettiği aktarıldı. Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı. AA

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