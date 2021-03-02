Trump 2024’te aday olacak

Eskİ ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda parti içinde hiçbir Cumhuriyetçi rakibinin kendisi karşısında şansı olmayacağını savundu.

Trump, Newsmax kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Başkanlık seçimlerine girip girmemeye henüz karar vermediğini belirten Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde bir rakibinin kazanma ihtimalini, “Böyle bir şey olacağını hayal edemiyorum. Eğer yapılan işteki performansa bakarsanız bizden başka birinin kazanabileceğini sanmıyorum.” şeklinde değerlendirdi. Pazar günü Florida’da yapılan 2021 Muhafazakar Siyasî Eylem Konferansına katılan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine yeşil ışık yakmış ancak henüz kesin karar vermediğini belirtmişti. AA

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