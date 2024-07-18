Trump demokrasi için yine tehdit

Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Alman Der Spiegel dergisiyle gerçekleştirdiği söyleşide eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin demokrasi açısından tehlikeli sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Suikast girişiminin Trump’ın Kasım ayında başkan seçilme şansını “muhtemelen” artıracağını ifade eden Acemoğlu, “Trump’ı sık sık ABD demokrasisi için bir tehlike olarak tanımladınız. Hâlâ böyle düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Evet, ama bu şiddeti haklı çıkarmaz. Demokrasiye yönelik bir tehdide karşı en iyi araç güçler ayrılığı, barışçıl protestolar ve seçimlerdir. Her hâlükarda suikast ABD demokrasisine yönelik riskleri artırmıştır” yanıtını verdi. Acemoğlu, “Trump’ın seçildiği takdirde bir diktatörlük kurabileceğine gerçekten inanıyor musunuz?” sorusuna “Çok endişeliyim. Başkanlık yaptığı ilk dönemde de demokrasi için bir tehditti. Şimdi sekiz yıl öncesinden çok daha kötü olabilir” diye cevap verdi.

Haber Merkezi