Trump: En ölümcül silâhlar bizde

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, dış politika ve savunma stratejilerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının merkezine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu oturtan Trump, hem Caracas yönetimine hem de sokaktaki protestoculara yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Trump, silâh üretiminde hızlanacaklarını belirterek savunma sanayii satışlarına da değindi. Boeing uçakları ve F-35 savaş uçaklarını örnek gösteren Trump, Hindistan’ın 68 Apache helikopteri siparişi verdiğini hatırlattı. Satış rakamlarına vurgu yapan Trump, “Kimse benim kadar satış yapmadı” dedi. Açıklamalarında birden fazla kez “Ben bir kralım” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

