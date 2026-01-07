"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Trump: En ölümcül silâhlar bizde

07 Ocak 2026, Çarşamba 15:30
Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, dış politika ve savunma stratejilerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının merkezine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu oturtan Trump, hem Caracas yönetimine hem de sokaktaki protestoculara yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Trump, silâh üretiminde hızlanacaklarını belirterek savunma sanayii satışlarına da değindi. Boeing uçakları ve F-35 savaş uçaklarını örnek gösteren Trump, Hindistan’ın 68 Apache helikopteri siparişi verdiğini hatırlattı. Satış rakamlarına vurgu yapan Trump, “Kimse benim kadar satış yapmadı” dedi. Açıklamalarında birden fazla kez “Ben bir kralım” ifadesini kullandı. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde

    Demokrat partinin kuruluşunun 80. yılı: Demokrasiden uzaklaşma felâkete sürükler

    Özgür Özel: Seyyanen zam şart

    Genç işsizliğe pansuman tedbir

    Samsunlu emekliler: Sefiller’i yaşıyoruz

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

    '6 ay içinde seçimler yapılmazsa Libya bölünebilir'

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

    Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek Süper Kupa'da finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

    Bu maaş değil ölüm harçlığı

    Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

    “Venezuela’dan desteğimizi esirgemeyeceğiz”

    Maduro’dan ‘Ben bir savaş esiriyim!’ çıkışı

    Meteorolojiden çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

    Elektrik ve gaza zam yolda

    Beyaz et zammı kanatlanacak

    "Kapalıçarşı soruşturması"nda 4. dalga operasyon: 68 kişi gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İman ve kardeşlik şuuru Başiskele’de buluştu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'
    Genel

    '6 ay içinde seçimler yapılmazsa Libya bölünebilir'
    Genel

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı
    Genel

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma
    Genel

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde
    Genel

    Samsunlu emekliler: Sefiller’i yaşıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.