Trump Grönland'ı satın almak istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak istiyor.

ABD’de başkanlık görevine gelmeden önce bir emlak imparatorluğunun sahibi olan Trump, 2.166.086 kilometre kare genişliğindeki bu özerk bölgeyi Danimarka’dan satın almanın yollarını aramaları için danışmanlarına talimat verdi. NBC’nin haberine göre, Grönland‘a yapılan yüksek devlet yardımları yüzünden Danimarka’nın mali sıkıntıya düşmesi, Trump'ı burayı satın alma konusunda cesaretlendirdi. Farklı ortamlarda konuyu gündeme getiren Trump’ın, “Burayı alsak harika olur, gerçekten burayı satın alabilir miyiz?” diyerek nabız yokladığı belirtilirken, Danimarka’nın ABD’deki Büyükelçiliği basının ısrarlı sorularını şu ana kadar yanıtsız bıraktı. Euronews Türkçe

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