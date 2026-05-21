Korkutan yapay et iddiası

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, yapay et üretimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Adem, yapay et ile ilgili yönetmelik çıkartıldığını ancak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bu konuda yapılan çalışmaları reddettiğini ifade ederek, “Bir taraftan ‘kesinlikle gündemimizde yok’ açıklamaları yapılırken, diğer taraftan ilgili mevzuat ile yapay et sofralarla buluşturulacak. Bakanlık bürokrasisinin kamuoyundan kaçırılırcasına teknik ifadelerle son derece stratejik düzenlemeleri sessiz sedasız yürürlüğe koyması ciddi bir yönetim problemidir. ‘Yapay et’ ifadesini kullanmaktan özellikle kaçınılıp, bunun yerine uluslararası literatürde aynı anlama gelen teknik tanımların tercih edilmesi, toplumdaki hassasiyetlerin farkında olunduğunu göstermektedir. Ancak mesele terminolojiyle gizlenebilecek kadar basit değildir” dedi. Ankara - Anka

