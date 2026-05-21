CHP için “mutlak butlan” kararı çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” sebebiyle hükümsüz olduğuna karar verdi.

Daire, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “davanın konusuz kaldığı” yönündeki kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Kararda, bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da geçersiz sayıldığı belirtildi. Mahkeme, karar doğrultusunda 38. Olağan Kurultay öncesindeki yönetime dönülmesine hükmederken, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verdi. Ayrıca Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 421

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.