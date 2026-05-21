"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

CHP için “mutlak butlan” kararı çıktı

21 Mayıs 2026, Perşembe 17:01
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” sebebiyle hükümsüz olduğuna karar verdi.

Daire, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “davanın konusuz kaldığı” yönündeki kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Kararda, bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da geçersiz sayıldığı belirtildi. Mahkeme, karar doğrultusunda 38. Olağan Kurultay öncesindeki yönetime dönülmesine hükmederken, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verdi. Ayrıca Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. 

AA

