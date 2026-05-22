Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yeryüzüne ve onun üzerindekilere, şüphesiz ki Biz vâris oluruz–onlar helâk olur, Biz bâkî kalırız ve hepsi hükmümüze tâbi olurlar. Sonunda da huzurumuza döndürülürler.

Meryem Sûresi: 40

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kulumun iki sevimli organını, yani iki gözünü alarak musibete uğrattığımda sabrederse onların karşılığında kendisine Cenneti veririm.”

Camiü’s-Sağir, No: 2888