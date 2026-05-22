22 Mayıs 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yeryüzüne ve onun üzerindekilere, şüphesiz ki Biz vâris oluruz–onlar helâk olur, Biz bâkî kalırız ve hepsi hükmümüze tâbi olurlar. Sonunda da huzurumuza döndürülürler.
Meryem Sûresi: 40
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kulumun iki sevimli organını, yani iki gözünü alarak musibete uğrattığımda sabrederse onların karşılığında kendisine Cenneti veririm.”
Camiü’s-Sağir, No: 2888
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.