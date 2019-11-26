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26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Trump'ın azil soruşturmasında son durum?

26 Kasım 2019, Salı 11:14
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff, "Azil soruşturması raporunu haftaya Adalet Komitesine sunacağız" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını yürüten komitelerin, Adalet Komitesi'ne gelecek ay başında teslim etmek üzere rapor hazırladığını belirtti.

 

Schiff, azil soruşturmasında gelinen sürece ilişkin Kongre üyelerine mektup göndererek, süreci yöneten Temsilciler Meclisi İstihbarat, Dış İlişkiler ve Denetim Komitelerinin rapor hazırladıklarını bildirdi.

 

Kongre'nin şu anda Şükran Günü tatilinde olduğunu ifade eden Schiff, Temsilciler Meclisinin gelecek Salı günü çalışmaya başlamasından kısa süre sonra, haftaya raporu Adalet Komitesine sunacaklarını kaydetti.

Schiff, mektubunda, "Bu milletin güvenliğini ve seçimlerimizin bütünlüğünü koruyacaksak bu (azil), bekleyemecek kadar acil bir mesele demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki adım ne olacak?

ABD yasaları gereği, Schiff ve diğer komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesinde kabul edilirse Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda Senatoya gidecek ve söz konusu kişinin yargı süreci başlayacak.

Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından denetlenen bu süreçte, Temsilciler Meclisindeki bir grup milletvekili savcılık görevini, Senato ise jüri görevini görecek. Trump'ın ise bir savunma avukatı bulunacak.

Yargılama sürecinin sonucunda Senatoda bir oylama yapılacak. Bu oylamada senatörlerin üçte ikisinin (en az 67) Trump'ı suçlu bulması durumunda başkan görevinden azledilecek ve yerine başkan yardımcısı göreve gelecek.

Öte yandan, Senatodaki sandalyelerin 53'üne Cumhuriyetçilerin sahip olması, Trump'ın azli için gerekli 3'te 2 oy oranına ulaşılması ihtimalini oldukça azaltıyor.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu azil soruşturmasının fitilini ateşledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savundu. Buna rağmen Trump'ın ağustos ayında Ukrayna'ya yardımları askıya almış olması tartışmaları körükledi.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oyladı ve kamuya açık oturumların yapılması kararlaştırıldı. Kamuya açık oturumların ilki 13 Kasım'da, sonuncusu ise 21 Kasım'da yapıldı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirdi ve kendisinin suçsuz olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: trump, azil soruşturması
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