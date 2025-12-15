Bolu Dağı'nda kar

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede görev yapan karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Geçişin Düzce kesiminde yer alan Taşaltı mevkisinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Çamlıdere geçişinde kar yağışı etkili oluyor Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dörtdivan ile Ankara Çamlıdere kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Otoyolun Dörtdivan-Çamlıdere kesiminde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü bölgede, yer yer kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimler ile yol kenarlarında kar görülürken, bölgede ulaşım normal seyrinde ilerliyor. AA

