Trump: Karantina tedbirleri işe yaramıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında karantina tedbirlerinin ‘işe yaramadığını’ ve ‘yaradan çok zarar verdiğini’ iddia etti.

Trump, “Karantina tedbirleri, gelecekteki enfeksiyon riskini engellemiyor” dedi. Gazeteduvar’daki habere göre Trump, korona virüsü salgınına karşı alınan karantina tedbirlerinin ‘gelecekteki enfeksiyon riskini engellemediğini’ söyledi. Ülke genelinde artan vak’alara rağmen salgının ‘yakın zamanda kontrol altına alınacağını’ öne süren Trump, karantina tedbirlerinin ‘yararından çok zararı olduğunu’ iddia etti. Geçtiğimiz haftalarda Teksas, Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde vaka sayısında artış kaydedilirken, son günlerde Tennessee, Oklahoma ve Missouri’de tesbit edilen vak’a kümelerine değinen Trump, bu bölgelerde salgının ‘yakın zamanda kontrol altına alınacağını’ dile getirdi.

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.