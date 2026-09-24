Macron’dan sert Gazze çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze Şeridi’nde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek, Gazze’deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.

Macron, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Filistinliler için egemenlik vurgusu yaparak, “Bir yıl önce bu salonda çok sayıda devlet, Filistin Devleti’ni tanıdı. (Filistin’i tanıyan devletler) bazılarının oldukça şüpheci yaklaşmasını anlıyorum. Kağıt üzerinde tanıdınız, hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır?” dedi. İşgal altındaki Batı Şeria’da da her gün hak ihlâllerine şahit olduklarını dile getiren Macron, Filistinlilerin meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. AA

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