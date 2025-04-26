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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Trump: "Önemli bir şey" almadıkça Çin'in tarifelerini düşürmeyeceğiz

26 Nisan 2025, Cumartesi 13:54
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den önemli bir şey almadıkları sürece bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Roma'ya giderken uçakta basın mensuplarına Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, bir soru üzerine Gazze'deki gıda ve ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak, "(Gazze'ye gıda girişi) Bu konu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile görüşmemizde gündeme geldi. Dedim ki, Gazze'ye iyi davranmak lazım. Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çin bize önemli bir şey vermediği sürece tarifeleri düşürmeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, "Çin bize önemli bir şey vermediği sürece tarifeleri düşürmeyeceğiz." açıklamasında da bulundu.

Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde günde 5 milyar dolar kaybettiklerini ve kendisinin bu rakamı aşağı çektiğini belirterek, yakında bu zararın tersine döneceğini ancak daha gidilecek yol olduğunu söyledi.

Karşılıklı gümrük vergilerinde yeni bir ertelemenin olası olmadığını dile getiren Trump, anlaşma yapacaklarını, anlaşma olmazsa da tarifeleri makul bir şekilde belirleyeceklerini ifade etti.

Trump, piyasaların tarifelere uyum sağlayıp sağlamadığına yönelik soru üzerine, "Ne olup bittiğine bakarsanız bence öyle. Bir geçiş süreci olacağını söylemiştik. İnsanlar bunu anlamadı, şimdi anlamaya başlıyorlar." dedi.

Piyasalarda içeriden bilgiyle işlem yapılıp yapılmadığına dair soruya cevaben de Trump, kendi için taahhütte bulunabileceğini ancak kendisi için binlerce kişinin çalıştığını söyledi.

Trump, kimsenin bunu yapmış olabileceğini düşünmediğini kaydetti.

Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin "kırılgan" olduğunu belirtti

Trump, Roma'ya hareketinden önce de Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlatan Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bir an önce durdurmak için çalıştıklarını kaydetti.

"Sanıyorum Rusya ile Ukrayna umduğumuz gibi bir ilerleme kaydediyor ancak (durum) çok kırılgan." değerlendirmesini yapan Trump, anlaşmanın en hızlı şekilde imzalanmasını istediğini ancak bu konuda net bir "son tarihin" olmadığını belirtti.

Trump, "5 bin kişiyi kurtarabilmek için savaştan çıkmaya çalışacağız. Eğer bunu başarabilirsem bu büyük bir onur. Bu konuda son tarih yok. Sadece mümkün olduğunca hızlı yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Amerikan Time dergisine bir mülakat veren Trump, Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya katılabileceğini düşünmediğini belirtmiş ve bu ihtimalin, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasına yol açan faktör olduğunu kaydetmişti.

Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaline ilişkin, "Gündeme gelmemiş olsaydı savaşın başlamama ihtimali çok daha yüksek olurdu." görüşünü paylaşmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığına değinen Trump, "Kırım, Rusya'da kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiği dönemde Barack Obama yerine kendisinin başkan olması halinde bu olayın yaşanmayacağını savunan Trump, "(Kırım) Benden kolayca alınabilir miydi? Hayır, alınamazdı. Eğer ben başkanken böyle bir şey yaşansaydı Kırım alınamazdı." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump, Hindistan ile Pakistan'ın "öyle ya da böyle çözüm bulacağına" inanıyor

Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, iki ülkenin de çok uzun zamandır Keşmir üzerinde bir mücadele verdiğini ve bu durumun aslında yeni olmadığını, ancak son saldırı ile birlikte tansiyonun arttığını belirtti.

"Ben hem Hindistan'a hem de Pakistan'a çok yakınım, iki lideri de iyi tanıyorum. Bu iki ülke Keşmir'de 1000 yıldır bu mücadeleyi veriyor" diye konuşan Trump, "Her zamanki gibi, öyle ya da böyle bir çözüm bulacaklardır." ifadesini kullandı.

AA

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