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13 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Trump, Suudi Arabistan'da

13 Mayıs 2025, Salı 16:32
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyetler, Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Trump’ı Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Kraliyet Divanı'nda resmi bir törenle karşıladı.

ABD Başkanı Trump’ın beraberindeki heyette, çok sayıda ABD’li yetkilinin yanı sıra, küresel iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Karşılama sonrasında iki lider arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye ait görüntüler, Suudi Arabistan’ın resmi kanalı El-İhbariye tarafından yayımlandı.

 

Kendisine geleneksel Suudi kahvesi ikram edilen Trump, çok sayıda yetkiliyle tokalaştı.

 

Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu için hazırlıklar yapıldı

Suudi Arabistan basını, ABD ve Suudi heyetleri arasında görüşmelerin yapıldığı Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda, Trump ve Bin Selman'ın Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu için hazırlıklar yaptığını aktardı.

El-İhbariye kanalı, Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'nda siyasi, ekonomik, yatırım ve güvenlik konularının ele alınacağını bildirdi.

Trump'ın ziyaretinde görüşülmesi beklenen konular

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

Ziyaret kapsamında ABD-İran arasındaki sivil amaçlı nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

AA

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