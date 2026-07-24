İzmit Belediye Başkanı tutuklandı - Görevinden uzaklaştırıldı

İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılırken, mahkeme 20 kişinin tutuklanmasına, 10 şüpheli hakkında ise adlî kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile 23 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Hürriyet'in, tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu belirlenmişti.

İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştı.

Bu kapsamda, soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Karar sonrası polis ekiplerince Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 2 zanlı daha yakalanmıştı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu,⁠ ⁠Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, ⁠Yüksel Kırıcı, ⁠Adem Ok, ⁠Ali Han Ünal,⁠ ⁠İrfan Can,⁠ ⁠Kenan Yılmaz, ⁠Murat Hürriyet, ⁠Nihat Önal, Seyhan Özcan, ⁠Burak Güreşen, ⁠Cemil Yılmaz, ⁠Çetin Sarıca, ⁠Gökhan Ercan, Hakan Oral,⁠ ⁠Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklanmalarına, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.